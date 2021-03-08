مدى: 20 صحفية تعرضن للانتهاكات خلال العام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

يتقدم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بأحر التهاني للصحفيات الفلسطينيات في فلسطين وباقي أرجاء العالم، ولجميع النساء عامة بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي اليوم.



ويؤكد مركز "مدى" في هذه المناسبة على ضرورة وقف كافة أشكال الانتهاكات التي تُمارس ضد الصحفيات بهدف إسكاتهن والحد من قدرتهن على التعبير، حيث طالت الاعتداءات خلال العام الماضي ما مجموعه (20) صحفية من الصحفيات الفلسطينيات في الضفة وقطاع غزة، على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد بعد انتشار فايروس كورونا وتراجع أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية بشكل عام نتيجة إعلان حالة الطوارئ في البلاد وما رافقها من إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء.



ويطالب مركز مدى في هذه المناسبة بعدم التعرض بالتوقيف أو الاعتقال لأي صحفية، وبإطلاق سراح جميع المعتقلات وعلى رأسهن الصحفية بشرى جمال الطويل والمعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ 08/11/2020 حيث تم تحويلها للاعتقال الإداري بعد الاعتقال مباشرة.



وأضاف المركز: "إننا وفي هذا اليوم نعبر عن فخرنا بالصحفيات الفلسطينيات وإذ نتوجه بالتحية لهن ونشيد بالإنجازات التي حققنها، كما نشيد بتفانيهن في عملهن رغم صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فلسطين، فإننا نؤكد على ضرورة وقف كافة الاعتداءات عليهن ومحاسبة جميع المسؤولين عن كافة الانتهاكات بحقهن، كما ونطالب بوقف كافة أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من تبوأ مراكز قيادية في الإعلام الفلسطيني".



وقال مركز مدى: ننظر بعين التفاؤل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ويؤكد على ضرورة أن تتجه الأنظار لمشاركة نساء فلسطين فيها كأحد العوامل المهمة والمؤثرة والحاسمة في تحديد نتائج الانتخابات، إذ تبلغ نسبة النساء الفلسطينيات في المجتمع 49% بحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي منتصف العام 2019.