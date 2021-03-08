شؤون فلسطينية

(يديعوت): دعوة نتنياهو للتظاهر أمام مقر "القضاء" تذكّر بدعوة ترامب لاقتحام الكونغرس

(يديعوت): دعوة نتنياهو للتظاهر أمام مقر "القضاء" تذكّر بدعوة ترامب لاقتحام الكونغرس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
احتج مسؤولون في القضاء الإسرائيلي، على دعوة رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتظاهر مقابل مقر وزارة القضاء، بادعاء أن المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، يعرقل تنفيذ خطته الاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن المسؤولين قولهم إن دعوة نتنياهو "تذكّر بدعوة متظاهرين إلى محاصرة الكابيتول" في إشارة إلى مهاجمة مؤيدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مقر الكونغرس.

وكان نتنياهو قد ادعى أثناء لقائه مع أصحاب مصالح تجارية، خلال جولة انتخابية، أن مندلبليت يمنع المصادقة على خطة منح هبات، بسبب توقيتها عشية الانتخابات. وقال نتنياهو لأحد المتواجدين في اللقاء "تعال مع جميع أصدقائك إلى وزارة القضاء".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله لصاحب المقهى "يقولون إن هذا اقتصاد انتخابات. بأي وقاحة هم لا يعطوننا هذا؟".

وأضاف أن "لدينا خطة لتحفيز عاملين على العودة إلى العمل، المستشارون القضائيون والغانتسيون (نسبة لبيني غانتس) على أشكالهم لا يسمحون بتنفيذ ذلك".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول قضائي قوله إنه "في جميع الأحوال، الهدف هو التحريض ضد مندلبليت. وستُصور أجزاء من الخطة التي سيتم شطبها لأسباب قانونية على أنها رغبة من جانب نتنياهو لتقديم منفعة للشعب، بينما سيُصور المستشار كرجل شرير. ويصعب ألا نرى بذلك جزءا من التحريض ضد المستشار وجهاز القضاء عشية مرحلة الإثباتات في محاكمة رئيس الحكومة".

أخبار ذات صلة

مصطفى البرغوثي: تصريحات &#34;هنغبي&#34; الوقحة تؤكد أن صفقة القرن حية في المخططات الإسرائيلية

مصطفى البرغوثي: تصريحات "هنغبي" الوقحة تؤكد أن صفقة القرن حية في المخططات الإسرائيلية

الخضري: معدل البطالة بين نساء غزة يفوق الـ80%

الخضري: معدل البطالة بين نساء غزة يفوق الـ80%

لجنة الانتخابات تتلقى دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة

لجنة الانتخابات تتلقى دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الصحة بغزة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها

مدى: 20 صحفية تعرضن للانتهاكات خلال العام 2020

مدى: 20 صحفية تعرضن للانتهاكات خلال العام 2020

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

السعودية: الحوثيون استهدفوا إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة

السعودية: الحوثيون استهدفوا إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة

وزير الطاقة الإسرائيلي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

وزير الطاقة الإسرائيلي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا