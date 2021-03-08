%3.8 فقط من سكان العالم تلقوا لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" في العالم عتبة الـ300 مليون، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.



وأشارت الوكالة استنادا إلى مصادر وبيانات، إلى أنه حتى الآن تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن عدد الأشخاص المصابين بـCOVID-19.، وبالتالي فإن حوالي 3.8% من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالفعل.



ولفتت منظمة الصحة العالمية سابقا إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي 70% من سكان العالم، وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، إن الجائحة لن تنتهي إلا بحلول بداية عام 2022.