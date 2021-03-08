الاحتلال يصيب عدة مواطنين بحالات اختناق ويعتقل آخرين في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي أم الشرايط من مدينة البيرة، فيما اعتقل 4 آخرون من محافظة رام الله والبيرة.



وقال مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت مؤسسة لجان العمل الصحي في سطح مرحبا في البيرة، بعد أن حطمت أبوابها، واستولت على أجهزة حواسيب وملفات من داخلها، وعاثت فيها فسادًا.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محاسب المؤسسة تيسير حسن أبو شربك من منزله بحي أم الشرايط.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سعيد عباس من حي الطيرة، وفادي وشحة، ومحمد يوسف عوض الله من بلدة بيرزيت.