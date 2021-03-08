الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب فازع الكيلاني (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.



يذكر أن شابا أصيب برصاص الاحتلال، اليوم، خلال مواجهات في طوباس.