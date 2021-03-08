تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين، كما يلي:
طماطم 1
خيار 1.7
بصل 2
كوسا 1.7
باذنجان 2.5
بطاطس 1.5
فلفل 8
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 2
زهرة 1.5
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 3
فصوليا 6
بيض 8
دجاج 9
لحمة 35
جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين، كما يلي:
طماطم 1
خيار 1.7
بصل 2
كوسا 1.7
باذنجان 2.5
بطاطس 1.5
فلفل 8
جزر 1.7
ثوم 10
ملفوف 2
زهرة 1.5
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 3
فصوليا 6
بيض 8
دجاج 9
لحمة 35
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