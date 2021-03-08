تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين، كما يلي:









طماطم 1









خيار 1.7



















بصل 2









كوسا 1.7









باذنجان 2.5









بطاطس 1.5









فلفل 8









جزر 1.7









ثوم 10









ملفوف 2









زهرة 1.5









قرع 2









ليمون 1.7









ملوخية 3









فصوليا 6









بيض 8









دجاج 9









لحمة 35