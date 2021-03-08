الاحتلال يعتقل فتى وشابًا من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتى وشابا من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبيدة عطا الله العمور (17 عاما) من بلدة تقوع، ومحمد محمود الخطيب (22 عاما) من مخيم عايدة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.