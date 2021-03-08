وفاة مواطن إثر حريق بمنزله في بلدة كفر عقب

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، فجر اليوم الإثنين، مواطن، واصيبت زوجته وابنته، إثر حريق اندلع في منزلهم ببلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.



وأوضح الدفاع المدني، أن طواقم مركز إطفاء الرام وبمساندة طواقم من محافظة رام الله والبيرة، قد أخلت المصابين وسلمتهم للهلال الأحمر الفلسطيني، وفي وقت لاحق أعنلت مصادر طبية عن وفاة رب الأسرة، متأثراً بإصابته.