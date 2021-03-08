إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الإثنين، شاب من طوباس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في المدينة.



وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالفخذ، وصفت حالته بمتوسطة الخطورة، وقد نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.