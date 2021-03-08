انخفاض على درجات الحرارة صباحًا وارتفاعها في النهار

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض طفيف آخر على الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود اجواء باردة بشكل ملحوظ صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة وتسود اجواء مستقرة وصحوة ومعتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وتميل للبرودة في الجبال.



وأشارت "الأرصاد الجوية" في نشرتها الصباحية، إلى أن الجو يكون هذه الليلة، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً بوجه عام وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية. والبحر خفيف ارتفاع الموج.