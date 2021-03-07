جنين: تجهيز قسم مرضى (كورونا) في مستشفى ابن سينا التخصصي

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رام الله - دنيا الوطن

اطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير صحة جنين وسام صبيحات، على تجهيز قسم استقبال مرضى كورونا في مستشفى ابن سينا التخصصي.



وأشاد الرجوب وصبيحات بسرعة استجابة إدارة المستشفى للحالة الطارئة في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي، ووصول الطاقة الإستيعابية لأقسام كورونا في المستشفيات إلى طاقتها القصوى، رغم بدء التشغيل الطبي في مستشفى ابن سينا منذ فترة وجيزة، مثمنين عاليا جهود الكادر الطبي والإداري في المستشفى.



بدوره، أكد المدير التنفيذي جاني أبو جوخه تعاون إدارة المشفى لإستقبال مرضى كورونا الذين بحاجة للرعاية الطبية.