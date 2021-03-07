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وزير الطاقة الإسرائيلي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

وزير الطاقة الإسرائيلي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس سيزور القاهرة الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لقناة (كان)، سيتوجه شتاينيتس إلى القاهرة منتصف الاسبوع للمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط باشتراك وزراء الطاقة من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا.

وأوضحت أن الوزراء سيناقشون احتمالية ضم دولة الإمارات كعضو مراقب في المنتدى خلال الفترة المقبلة.

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