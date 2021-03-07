"القوى الوطنية والاسلامية" تعرب عن تضامنها مع عائلة اللحام بعد استشهاد ثلاثة من أبنائها
رام الله - دنيا الوطن
قالت القوى الوطنية والإسلامية: إنها بألم وحزن شديدين الحادث الأليم الذي أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام أثناء أداء عملهم قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، صباح الأحد.
وأعربت القوى في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع عائلات الشهداء المكلومة، والشهداء هم: الشهيد الصياد محمد حجازي اللحام، الشهيد الصياد زكريا حجازي اللحام، الشهيد الصياد يحيى مصطفى اللحام.
قالت القوى الوطنية والإسلامية: إنها بألم وحزن شديدين الحادث الأليم الذي أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام أثناء أداء عملهم قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، صباح الأحد.
وأعربت القوى في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع عائلات الشهداء المكلومة، والشهداء هم: الشهيد الصياد محمد حجازي اللحام، الشهيد الصياد زكريا حجازي اللحام، الشهيد الصياد يحيى مصطفى اللحام.
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