"القوى الوطنية والاسلامية" تعرب عن تضامنها مع عائلة اللحام بعد استشهاد ثلاثة من أبنائها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت القوى الوطنية والإسلامية: إنها بألم وحزن شديدين الحادث الأليم الذي أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام أثناء أداء عملهم قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، صباح الأحد.



وأعربت القوى في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع عائلات الشهداء المكلومة، والشهداء هم: الشهيد الصياد محمد حجازي اللحام، الشهيد الصياد زكريا حجازي اللحام، الشهيد الصياد يحيى مصطفى اللحام.