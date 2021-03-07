الرئاسة الفلسطينية تصف استهدافات الحوثيين للسعودية بالإرهاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي، باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة، ملكاً وحكومة وشعباً.



وقالت الرئاسة في بيان لها، مساء الأحد: إن الأفعال الإرهابية من قبل ميليشات الحوثي، بحق المملكة العربية السعودية، خرق صارخ للقانون الدولي".



وأكدت الرئاسة، وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية، الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.