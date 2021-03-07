دولي

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو لمناظرة أمام الجمهور

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو لمناظرة أمام الجمهور
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى المشاركة في مناظرة تلفزيونية أمامه، مشيراً إلى أن أول أمر، سيقوم بسؤاله عنه هو "كيف قام نتنياهو بتقديم طلب للحصول على مزايا ضريبية، بالوقت الذي فيه الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الإغلاق". 

وقالت القناة الإسرائيلية (12) التي نقلت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي، أن لابيد امتنع عن القول: إنه ينافس على رئاسة الحكومة، وأعلن أنه "من المهم أكثر تنحية نتنياهو من منصبه، من أن يتولى هو رئاسة الحكومة". 

وقال لابيد: "من المهم لي الآن رئاسة الحكومة، يهمني أن يكون حزبي الحزب الأكبر في الحكومة، بسبب القيم التي يتمتع بها، من المهم لي ان يتنحى نتنياهو وينهي مهام منصبه، وأن يتم إقامة حكومة ليست استغلالية، تهتم بمكانة الطبقة المتوسطة". 

وبخصوص رئيس تحالف (يمينا) نفتالي بينيت، ورئيس (تكفا حداشا) غدعون ساعر، قال انه لا يستبعدهم: "سأجري نقاشاً حول من سيتولى القيادة بعد صدور نتائج الانتخابات، بعد خمس دقائق بعد الانتخابات، سنبدأ بإصلاح الاقتصاد وإصلاح الثقة بالحكومة" واعترف لابيد أن الاثنين ليسا شركاء أيديلوجيين بكل موضوع، لكنه ينوي إقامة ائتلاف حكومي أيضاً مع أشخاص لا يتوافق معهم 100%. 

وأشار لابيد إلى أن الاستطلاعات التي يعرفها، فان (ميرتس) تجتاز نسبة الحسم، لكن حزب غانتس لا يجتازها، وبرأيه أن الأمر الأهم هو عدم حرق الأصوات والانسحاب، مضيفاً: إنه سيدرس الإمكانية لإبرام صفقة ادعاء لنتنياهو، إن عرضت أمامه ووفقاً لتوصية السلطات القانونية. 

أخبار ذات صلة

شاهد: طائرات B52 الأمريكية تحلق في المجال الجوي للاحتلال

شاهد: طائرات B52 الأمريكية تحلق في المجال الجوي للاحتلال

إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تتراجع مجدداً إلى 10.5 ألف

إصابات (كورونا) اليومية في روسيا تتراجع مجدداً إلى 10.5 ألف

ترامب يعود لولايته &#34;المحببة&#34; والخلاف يشتعل مع كوشنير

ترامب يعود لولايته "المحببة" والخلاف يشتعل مع كوشنير

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

(كورونا) عالمياً: تراجع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

(كورونا) عالمياً: تراجع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

الرئيس الإيراني: طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني: طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نائب العمادي يصل قطاع غزة

نائب العمادي يصل قطاع غزة

الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية في سلفيت

الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية في سلفيت

31 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الإعلاميات الفلسطينيات خلال 2020

31 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الإعلاميات الفلسطينيات خلال 2020

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطناً من باب حطة وشابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطناً من باب حطة وشابين من العيسوية

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل

اشتية: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل

اشتية: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سياسي لبنان يتحدث عن إمكانية حدوث انفراجة في تشكيل الحكومة اللبنانية

سياسي لبنان يتحدث عن إمكانية حدوث انفراجة في تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا على حكومته يشمل 10 وزارات

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا على حكومته يشمل 10 وزارات

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي