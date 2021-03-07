رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو لمناظرة أمام الجمهور

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رام الله - دنيا الوطن

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى المشاركة في مناظرة تلفزيونية أمامه، مشيراً إلى أن أول أمر، سيقوم بسؤاله عنه هو "كيف قام نتنياهو بتقديم طلب للحصول على مزايا ضريبية، بالوقت الذي فيه الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الإغلاق".



وقالت القناة الإسرائيلية (12) التي نقلت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي، أن لابيد امتنع عن القول: إنه ينافس على رئاسة الحكومة، وأعلن أنه "من المهم أكثر تنحية نتنياهو من منصبه، من أن يتولى هو رئاسة الحكومة".



وقال لابيد: "من المهم لي الآن رئاسة الحكومة، يهمني أن يكون حزبي الحزب الأكبر في الحكومة، بسبب القيم التي يتمتع بها، من المهم لي ان يتنحى نتنياهو وينهي مهام منصبه، وأن يتم إقامة حكومة ليست استغلالية، تهتم بمكانة الطبقة المتوسطة".



وبخصوص رئيس تحالف (يمينا) نفتالي بينيت، ورئيس (تكفا حداشا) غدعون ساعر، قال انه لا يستبعدهم: "سأجري نقاشاً حول من سيتولى القيادة بعد صدور نتائج الانتخابات، بعد خمس دقائق بعد الانتخابات، سنبدأ بإصلاح الاقتصاد وإصلاح الثقة بالحكومة" واعترف لابيد أن الاثنين ليسا شركاء أيديلوجيين بكل موضوع، لكنه ينوي إقامة ائتلاف حكومي أيضاً مع أشخاص لا يتوافق معهم 100%.



وأشار لابيد إلى أن الاستطلاعات التي يعرفها، فان (ميرتس) تجتاز نسبة الحسم، لكن حزب غانتس لا يجتازها، وبرأيه أن الأمر الأهم هو عدم حرق الأصوات والانسحاب، مضيفاً: إنه سيدرس الإمكانية لإبرام صفقة ادعاء لنتنياهو، إن عرضت أمامه ووفقاً لتوصية السلطات القانونية.