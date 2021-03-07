الصحة بغزة: تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت وزارة الصحة بغزة: " تم تسجيل 79 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأحد ليكون العدد الكلي للإصابات 123 إصابة بعد فحص 1701 عينة بنسبة إصابة 7.2٪".