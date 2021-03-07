الصحة بغزة: تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت وزارة الصحة بغزة: " تم تسجيل 79 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأحد ليكون العدد الكلي للإصابات 123 إصابة بعد فحص 1701 عينة بنسبة إصابة 7.2٪".
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت وزارة الصحة بغزة: " تم تسجيل 79 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأحد ليكون العدد الكلي للإصابات 123 إصابة بعد فحص 1701 عينة بنسبة إصابة 7.2٪".
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