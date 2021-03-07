شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تدعو (أونروا) لإلغاء قرار توحيد الكوبونة الغذائية

القوى الوطنية والإسلامية بغزة تدعو (أونروا) لإلغاء قرار توحيد الكوبونة الغذائية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنصاف اللاجئين.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي، صدر في ختام اجتماعها بغزة، الوكالة بعدم التذرع بالأزمة المالية لتقليص خدمات الوكالة للاجئين، والعمل على حل مشكلة التمويل، وليس تقليص الخدمات.

كما طالبت لجنة المتابعة وكالة الغوث، بسرعة التراجع عن الإجراءات والقرارات، التي تهدف إلى تعميم الفقر في المجتمع الفلسطيني، وإلغاء توحيد السلة الغذائية (الكوبونة) والتي تنتقص من حق اللاجئين. 

وثمنت لجنة المتابعة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ودعت إلى سرعة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم سياسيًا وجنائياً.

وأعربت لجنة المتابعة عن رفضها لمجموعة القرارات (والتي صدرت بقانون) مؤخرا من الرئيس محمود عباس دون ضرورة ملحة وخاصة قانون استهداف مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني التي نعتبرها رافداً اساسياً من روافد العمل الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والفقر والبطالة وتستهدف دعم قطاعات مختلفة من ابناء شعبنا ، لذا يجب العمل على مساعدتها وتسهيل عملها بدلاً من استهدافها وتضييق الخناق عليها.

وأكدت لجنة المتابعة على مساندتها ودعمها لمطالب موظفي  2005 وأهالي الشهداء وضرورة العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

ونوهت لجنة المتابعة إلى ضرورة توفير مقومات الصمود لقطاع غزة ومساعدة القطاع على مواجهة الحصار خاصة في الظروف الصعبة التي تواجهها غزة بسبب جائحة كورونا مما يتطلب اهتماماً أكبر في القطاع الصحي وتوفير الأدوية المطلوبة للقطاع خاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطان وأمراض الكلي والأطفال.

ووجهت لجنة المتابعة التحية والتقدير إلي المراة الفلسطينية وجميع نساء العالم بمناسبة الثامن من آذار يوم المراة العالمي مؤكدين علي ضمان حقوق المراة وحمايتها ورعايتها كشريكة في الوطن وكراعية للثورة والمقاوم.

وفي ختام بيانها، أشارت لجنة المتابعة إلى مساندة الحوار الوطني في القاهرة على طريق انجاز الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام وتفعيل م .ت.ف ومؤسساتها بيتاً جامعاً للجميع وممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

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