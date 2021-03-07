نائب العمادي يصل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل نائب السفير القطري، خالد الحردان، مساء الأحد، إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي القطاع.
وأفادت مصادر محلية، بأن الحردان، وصل إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، لبحث الملفات التي تديرها لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير القطري، محمد العمادي.
وصل نائب السفير القطري، خالد الحردان، مساء الأحد، إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي القطاع.
وأفادت مصادر محلية، بأن الحردان، وصل إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، لبحث الملفات التي تديرها لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير القطري، محمد العمادي.
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