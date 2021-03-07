نائب العمادي يصل قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصل نائب السفير القطري، خالد الحردان، مساء الأحد، إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي القطاع.



وأفادت مصادر محلية، بأن الحردان، وصل إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، لبحث الملفات التي تديرها لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير القطري، محمد العمادي.