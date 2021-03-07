الخليل: القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 7 كغم من الماريجوانا

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، على تاجر مخدرات، وضبطت بحوزته أكثر من 7 كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة شمال مدينة الخليل.



وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لفرع المباحث العامة وفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، حول حيازة أحد تجار المخدرات على كميات كبيرة من مواد يشتبه أنها مخدرة وأنها في طريقها لمحافظة الخليل.



وعلى الفور قام فرع مكافحة المخدرات وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به بأحد المناطق في شمال مدينة الخليل، تمكنت من القبض عليه وضبط ما بحوزته من مواد يشتبه أنها مخدرة.



وأضاف ارزيقات، بأنه وخلال عملية تفتيش المركبة التي كان يستقلها عثر بداخلها على كمية كبيرة من مادة يشتبه انها مادة (الماريجوانا) المخدرة بلغ وزنها 7 كغم و 264 غراماً.



وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.