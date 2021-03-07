الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلات تجارية في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة مخالفات سلامة عامة، وأغلقت محلات تجارية، وفضت تجمعاً لحفلي زفاف وبيتي عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، قامت بإغلاق 7 محلات تجارية، وفضت تجمعاً لحفلي زفاف، وبيتي عزاء، وحررت 210 مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة.