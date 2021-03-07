رامي الخضور: مراكز سحب وتبليغ المصابين بفيروس (كورونا) لا تزال تعمل ولم تغلق

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خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

صرح المسؤول الإعلامي لاتحاد نقابات المهن الطبية، رامي الخضور، أن التصعيد في الإضراب، جاء بعد أن ضربت الحكومة بعرض الحائط مطالب النقابات، حيث تم التمييز في موافقة الحكومة على إعطاء الأطباء علاوات على مجابهتهم (كورونا) بالوقت الذي تم فيه استثناء التمريض والأشعة والمختبرات والتخدير وعمال النظافة والفئات الأخرى المهمشة في هذه الوزارة.



واضاف الخضور لـ "دنيا الوطن"، أن اتحاد نقابات المهن الصحية والتمريض، ونقابة التمريض والقبالة، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، أعلنت أمس السبت، استمرارها بالإضراب في كافة المراكز الصحية الحكومية، باستثناء الحالات الطارئة، كما أنه انضم اليوم الأحد، للإضراب العاملون بمراكز علاج (كورونا)، والعاملون في مراكز سحب وفرز وتسجيل والإبلاغ عن (كورونا) في الرعاية الصحية الأولية، دون استثناء مع عدم الحضور إلى العمل، مع الإشارة إلى أن العاملين بمراكز علاج (كورونا) يستمرون في عملهم كالمعتاد، حتى يوم الأربعاء.



وبين الخضور، أنه ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، سيتوقف أخصائيو الطب المخبري عن إجراء فحوصات (كورونا) بمراكز الفحص الحكومية، ولن يتم إجراء أي فحوصات للمواطنين إلى حين تلبية الحكومة مطالب النقابات المهنية، وأن على الحكومة أن تستغل هذه الفرصة من الوقت، وتستجيب لمطالب النقابات الصحية والتمريض والقبالة وموظفي الخدمات الصحية، لأنه إذا وصلنا لهذا التاريخ، ستكون هناك كارثة للأسف الشديد.



وتابع: "اننا في المهن الصحية، كنا نقدم خدمة مجانية بدون أي مقابل، عندما طلبت منا الحكومة ذلك، وقالت إننا يجب ان نكون يداً واحدة وقرارنا واحد والهدف واحد، ولكن الآن نقول للحكومة هذا ليس عملنا أن نقوم بإبلاغ مريض (كورونا) ونعطيه استشارة طبية عندما يقول لنا إنه يعاني من أعراض، فنيو أشعة أو أخصائيو تصوير طبي، وليس طبيب حتى يعطي الإرشادات الطبية للمرضى، ولكن كنا نقوم بذلك من باب التعاون والقيام بالبواجب تجاه المرضى وللعاون مع الحكومة في مواجهة حائحة، مع أن هذا عمل الأطباء بالأساس، والآن مراكز سحب وتبليغ المصابين بـ (كورونا) لا تزال تعمل ولم تغلق، ولكن من يعمل فيها هم الأطباء وحدهم".



وذكر الخضور، أن النقابة منذ عامين، تعاني وتذوق الأمرين ولا أحد يقدر ذلك، ونحن الآن نقول للمرضى، عليكم أن تعذرونا في النقابات، نحن نوجه هذا التصعيد ضد الحكومة وسياستها في التعامل مع جائحة (كورونا).