شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "جمال الطويل" بعد 10 أشهر من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "جمال الطويل" بعد 10 أشهر من الاعتقال
جمال الطويل
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل، بعد أن أمضى 10 أشهر في سجون الاحتلال.

وبتاريخ 5/1/2021 جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي الطويل لمدة 6 أشهر ، قبل أن تقرر المحكمة العليا تخفيض مدة الاعتقال الإداري من ستة أشهر إلى شهرين، كما قررت المحكمة إعطاءه حكماً جوهريًّا بالإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت برفقه ضباط مخابرات الخميس الموافق 9/7/2020 منزل الأسير المحرر جمال الطويل ووالد الأسيرة الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة، وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم اعتقاله.

وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، تم تخفيضها، ثم تم تثبيتها مع تخفيضها إلى 4 أشهر.

وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال قبل 7 شهور فقط في ديسمبر 2019، بعد أن أمضى عام ونصف في الاعتقال الإداري الذي جدد له 4 مرات متتالية، خاض خلاله إضرابًا لمدة 5 أيام احتجاجًا على التجديد المستمر له.

 يشار  إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل لا تزال معتقلة في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وتخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تحرر في نهاية الشهر الجاري بعد 8 شهور في الإداري.

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