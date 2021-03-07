شؤون فلسطينية

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
هنأ المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وكافة نساء العالم بمناسبة  الثامن من آذار يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد الإثنين. 

وأشاد في تصريح له اليوم بدور المراة الفلسطينية في كافة المجالات عبر مسيرة نضالها التاريخي الطويل على أرض فلسطين، ودورها الكفاحي إلى جانب الرجل في مسيرة  التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وعبر فتوح عن فخره بصمود المرأة الفلسطينية ومساهمتها ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، متحدية مختلف الظروف التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، وما يشهده هذا العام من تحدي آخر وهو إنتشار فيروس كورونا، وما عكسه على الأوضاع بشكل عام، وأوضاع النساء بشكل خاص.

ودعا فتوح المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من إنتهاكات وجرائم الإحتلال من قتل وتدمير لمنازلها، وتشريد لها ولعائلتها بشكل شبه يومي. 

ووجه تحية للأسيرات الفلسطينيات وأمهات الشهداء، معربا عن إعتزازه بتضحاياتهن من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

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