شؤون فلسطينية

غزة: القضاء الشرعي يصدر تعميمًا بخصوص المطلقة قبل الدخول

غزة: القضاء الشرعي يصدر تعميمًا بخصوص المطلقة قبل الدخول
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، تعميما قضائيا، بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، حسن الجوجو: إنه في حال تم الاتفاق بين الفتاة، وخطيبها على عدم تسجيل شهادة الطلاق في عقد الزواج، فلها ذلك.

وأكد الجوجو في بيانه على صحة التعميم الصادر عن القضاء الشرعي، والذي سيسري العمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 7 آذار/ مارس 2021، ويلغى كا ما يتعارض معه.

وينص التعميم الصادر عن القضاء الشرعي: "إذا كانت المخطوبة مطلقة قبل الدخول، وقبل الخلوة، ولا تزال بكرًا، فلها عدم تسجيل أنها مطلقة في عقد الزواج، إذا تم التراضي بين الخاطبين على ذلك.

وأضاف: "يتم إرفاق شهادة الطلاق، أو صورة مصدقة عنها في ملف معاملة الزواج، وتنظيم محضر من قبل محكمة أول درجة بتراضي الخاطبين".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس &#34;جمال الطويل&#34; بعد 10 أشهر من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "جمال الطويل" بعد 10 أشهر من الاعتقال

مركز حقوقي يدين مقتل ثلاثة صيادين بقذيفة بعرض البحر ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة

مركز حقوقي يدين مقتل ثلاثة صيادين بقذيفة بعرض البحر ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنا من باب حطة وشابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا من باب حطة وشابين من العيسوية

القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

القدوة: شخصيات من الصف الاول في حركة فتح ستدعم الملتقى الديمقراطي

الشيخ: &#34;فتح&#34; ستشكل حكومة وحدة حال فوزها بالانتخابات التشريعية ولن نسمح بتكرار تجربة 2006

الشيخ: "فتح" ستشكل حكومة وحدة حال فوزها بالانتخابات التشريعية ولن نسمح بتكرار تجربة 2006

اشتية: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل

اشتية: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

فتوح يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

عشية الثامن من آذار.. هيئة الأسرى: 35 امرأة بينهن 11 أمّا في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنا من باب حطة وشابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا من باب حطة وشابين من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا من حي باب حطة بالقدس القديمة

الاحتلال يعتقل مواطنا من حي باب حطة بالقدس القديمة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

حنا ناصر يبعث برسالة إلى النائب العام بشأن جرائم الانتخابات

حنا ناصر يبعث برسالة إلى النائب العام بشأن جرائم الانتخابات

قيادي فلسطيني يدعو السلطة للتوقف عن &#34;زرع الأوهام والرهان&#34; على إدارة بايدن

قيادي فلسطيني يدعو السلطة للتوقف عن "زرع الأوهام والرهان" على إدارة بايدن

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سياسي لبنان يتحدث عن إمكانية حدوث انفراجة في تشكيل الحكومة اللبنانية

سياسي لبنان يتحدث عن إمكانية حدوث انفراجة في تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا على حكومته يشمل 10 وزارات

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا على حكومته يشمل 10 وزارات

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي