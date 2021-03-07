الأردن: 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأردن، اليوم الأحد، 35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 427,717.



ووفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4935 وفاة.