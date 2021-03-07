الاحتلال يعتقل مواطنا من باب حطة وشابين من العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين، أحدهم من منطقة باب حطة، وشابين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.



وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من قوات الاحتلال اعتقوا المواطن ماجد راغب الجعبة (40 عاما) بعد اقتحام منزله في الحي.



ومن بلدة العيسوية اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال تواجدهما قرب مدخل البلدة الغربي، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد ياسر حمدان (24 عاما)، ورشاد محمد أبو ريالة (22 عاما)، من العيسوية، قرب مدخل البلدة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.



وتهدف سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس، الى تقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.