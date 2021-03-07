الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

جددت مخابرات الاحتلال، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الإعلامية "بشرى الطويل"، من سكان البيرة لمدة (4 أشهر).



وجاء قرار الاحتلال بعد ساعات من الإفراج عن والد الصحفية بشرى القيادي في حركة حماس جمال الطويل بعد اعتقال إداري لعدة أشهر.



وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا بالاعتقال الإداري للصحفية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل لمدة 4 أشهر تم تمديدها اليوم.



واعتقلت الصحفية الطويل، في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي على حاجز طيار على طريق "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس.



وجاء اعتقال الطويل بعد أن أفرجت عنها قوات الاحتلال نهاية تموز يوليو الماضي، بعد قضائها 8 شهور في سجون الاحتلال.