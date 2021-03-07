دولي

شاهد: طائرات B52 الأمريكية تحلق في المجال الجوي للاحتلال

شاهد: طائرات B52 الأمريكية تحلق في المجال الجوي للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، تتبعان له، رافقتا قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52، حلقتا في المجال الجوي.

وأشار المتحدث، إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون استراتيجي مع الجيش الأمريكي دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

 

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