شاهد: طائرات B52 الأمريكية تحلق في المجال الجوي للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، تتبعان له، رافقتا قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52، حلقتا في المجال الجوي.
وأشار المتحدث، إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون استراتيجي مع الجيش الأمريكي دون إيضاح مزيد من التفاصيل.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، تتبعان له، رافقتا قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52، حلقتا في المجال الجوي.
وأشار المتحدث، إلى أن ذلك يأتي في إطار تعاون استراتيجي مع الجيش الأمريكي دون إيضاح مزيد من التفاصيل.
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