اشتية: حريصون على التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل









رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، حيث اطلعه على اخر المستجدات السياسية، وجهود الحكومة في مواجهة فيروس (كورونا).وبحث اشتية مع السفير المصري الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة جذريا، لا سيما من خلال مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى القطاع بتمويل قطري أوروبي.وناقش رئيس الوزراء مع السفير الجهود الفلسطينية المصرية المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور الرئيس محمود عباس، مؤكدا الحرص على ان يكون التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب.ووضع رئيس الوزراء طايل بصورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات التشريعية، وحرص الجميع على انجاحها في ظل الظروف السياسية الصعبة، مشيدا بالدور المصري الهام في رعايتها المصالحة الوطنية ودعم القضية الفلسطينية.وحول العلاقة مع الإدارة الامريكية الجديدة، أوضح اشتية: "نعمل على استراتيجية واضحة في التعامل مع الإدارة، مؤكدا أهمية أن لا تكون العلاقة الفلسطينية الامريكية مرتكزة على العلاقة مع إسرائيل فقط".من جانبه أكد السفير المصري مواصلة دعم بلاده للجهود الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات، مشيرا الى ان العمل جارٍ لأرسال مراقبين مصرين للمشاركة في الجهود الدولية للإشراف على الانتخابات.