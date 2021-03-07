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التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي

التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي على المملكة.

ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها تصعيد ضد المدنيين، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية".

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