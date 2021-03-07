الاحتلال يعتقل مواطنا من حي باب حطة بالقدس القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.



ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقوا المواطن ماجد راغب الجعبة (40 عاما) بعد اقتحام منزله في الحي.