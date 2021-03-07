قائد بجيش الاحتلال: مهمتنا منع تعاظم القوة العسكرية في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي: "إن لدى الجيش مهمة تتمثل بإعادة الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول للدفن في إسرائيل واستعادة اثنين من الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسهم في يد حماس بظروف خاصة".



وأضاف هيلفي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "إن تحسين الأوضاع في قطاع غزة مرهون باستعادة جنودنا الأسرى الإسرائيليين".



وشدد على أن مهمة الجيش هي منع تعاظم القوة العسكرية في القطاع.



وترفض كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالجنود الإسرائيليين الأسرى لديها بدون ثمن، كما تشترط الإفراج عن محرري "صفقة شاليط" الذي أعادت إسرائيل اعتقالهم عام 2014 قبل الدخول في أي مفاوضات لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.