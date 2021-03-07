القسام: تشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات حادثة استشهاد ثلاثة صيادين بخانيونس



وقالت الكتائب في بيان عسكري مقتضب :"إن قيادة المقاومة وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية قامت بتشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم، وسيتم إعلان الحقيقة كاملةً في أسرع وقت ممكن بإذن الله"، بحسب موقع كتائب القسام الالكتروني.



وأضافت "ببالغ الأسى ننعى الشهداء محمد حجازي صالح اللحام، يحيى مصطفى صالح اللحام، زكريا حجازي صالح اللحام. الذين ارتقوا في الحادث الأليم ببحر خانيونس".

رام الله - دنيا الوطننعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهداء الذين ارتقوا صباح الأحد، في حادث انفجار وقع بمركبهم في بحر خانيونس جنوب القطاع.