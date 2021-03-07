عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.



رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت مصادر مقدسية بأن 99 مستوطناً اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية انطلاقاً من باب المغاربة وصولا إلى باحة مصلى باب الرحمة وصحن الصخرة المشرفة على مجموعات متفرقة ضمت كل واحدة ما بين 10- 15 مستوطنا.وشهد الأسبوع الماضي اقتحام 437 مستوطناً الى جانب العشرات من جنود الاحتلال للمسجد الأقصى.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.