ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة حررت على مدار الثلاثة أيام الماضية 1786 مخالفة لمواطنين ومؤسسات ومحال تجارية مخالفين للإجراءات الوقائية، في مختلف المحافظات.



وأوضح ارزيقات، اليوم الأحد، أنه تم تحرير 1543 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامات والقفازات بقيمة 100 شيكل لكل واحدة منها، وأربع مخالفات لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بقيمة 100 شيكل لكل منها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع أن الشرطة حررت أيضا 168 مخالفة لشركات ومؤسسات ومحال تجارية بقيمة 500 شيكل لكل منها، فيما حررت 37 مخالفة لمركبات عمومية بقيمة 250 شيقل للمخالفة الواحدة .



وأشار إلى أن الشرطة حررت مخالفات لـ34 من أصحاب قاعات الأفراح بقيمة 500 شيكل لكل مخالفة، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم للنيابة العامة، كما فضت بيوت عزاء أقيمت بشكل مخالف .



وناشد ارزيقات المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وفقا للبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، للحفاظ على أنفسهم وتجنب الإصابة بالفيروس، أو تعرضهم للعقوبات.