حنا ناصر يبعث برسالة إلى النائب العام بشأن جرائم الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية ،د.حنا ناصر رسالة إلى النائب العام لدولة فلسطين، أكرم الخطيب، بخصوص الشكوى التي قدمتها اللجنة للنيابة العامة الشهر الماضي في موضوع الجرائم الانتخابية التي وقعت أثناء عملية التسجيل، من نقل عناوين لبعض المواطنين المسجلين دون علمهم.



وعبر ناصر في الرسالة عن ثقته في عمل النيابة العامة، راجياً إعلام اللجنة بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقا للقانون.



وكانت لجنة الانتخابات اكتشفت مساء يوم 16 من شهر شباط/فبراير الماضي محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم الأمر الذي اعتبر جريمة انتخابية، وتقدمت على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.