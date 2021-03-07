شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يدعو السلطة للتوقف عن "زرع الأوهام والرهان" على إدارة بايدن

قيادي فلسطيني يدعو السلطة للتوقف عن "زرع الأوهام والرهان" على إدارة بايدن
الرئيس عباس وجو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا زياد جرغون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، إلى بلورة سياسة واضحة وجلية، في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أن كشفت هذه الإدارة، سريعاً، مواقفها من عناصر القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد بات واضحاً أن إدارة بايدن لن تتراجع عن القرار بالإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال، وتأييد السياسة الإسرائيلية الرافضة للإنسحاب من القدس في أي حل قد يطرح للمسألة الفلسطينية.

وأضاف: أما بشأن الاستيطان، فإن موقف الإدارة الأميركية كان دون المطلوب، ولم يصدر عنها ما يؤكد عزمها على التدخل والضغط على إسرائيل لوقف الإستيطان، والضم، ومازالت تعطل أي قرار قد يصدر عن المنظمة الدولية للأمم المتحدة لإدارنة الإستيطان والضم، وما زال الضم متواصلاً بإعتراف دول الإتحاد الأوروبي وشهادتها.

وقال جرغون: لقد بات موقف الإدارة الأميركية واضحاً في وقوفها إلى جانب دولة الإحتلال في إرتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا، وما رفض إدارة بايدن الدور المنشود لمحكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية إلا دعوة مكشوفة لدولة الإحتلال، لتواصل جرائمها، في القتل العمد للمواطنين الفلسطينيين، والإعتقالات الجماعية، ومصادرة الأرض وضمها للمستوطنات، وعرقلة الحياة اليومية للمواطنين، واجتياح المدن والقرى والبلدات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك مما تدينه القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.

ودعا جرغون إلى عدم التعويل على الحديث الأميركي المكرر حول "حل الدولتين"، فهو حل جربه شعبنا منذ أن أعلن عنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن، ووزير خارجيته كولن باول، وما زال هذا  "الحل" المزعوم يشكل غطاء لدولة الاحتلال، وهي تتغول أكثر فأكثر في البطش بأبناء شعبنا، تحت مرأى الولايات المتحدة ومسمعها، وهي التي لا تكف عن التأكيد على حرصها على ما تسميه "ضمان أمن إسرائيل".

وختم جرغون تصريحه مؤكداً ضرورة التوقف عن زرع الأوهام، والذهاب بدلاً من ذلك نحو بناء سياسات واقعية تنطلق من الحقائق الميدانية، وتلبي المصالح الوطنية لشعبنا، بما في ذلك العودة إلى الاستراتيجية الوطنية التي رسم عناوينها مجلسنا الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة عام 2018، والتي تلزم اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية بوقف العمل بالمرحلة الإنتقالية لاتفاق أوسلو، ومغادرة بروتوكول باريس، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال الاستعماري الصهيوني، ولصالح خيار المقاومة الشعبية الشاملة، بكل الوسائل والأساليب المتاحة، طريقنا إلى الانتفاضة والعصيان الوطني، إلى أن يحمل الإحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران/ يونيو 67.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

حنا ناصر يبعث برسالة إلى النائب العام بشأن جرائم الانتخابات

حنا ناصر يبعث برسالة إلى النائب العام بشأن جرائم الانتخابات

لجنة الانتخابات: النساء يشكلن نحو نصف المسجلين للانتخابات 2021

لجنة الانتخابات: النساء يشكلن نحو نصف المسجلين للانتخابات 2021

هل تُقر الحكومة خصم 25% من رسوم ترخيص المركبات العمومية لعام 2021؟

هل تُقر الحكومة خصم 25% من رسوم ترخيص المركبات العمومية لعام 2021؟

الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محلات تجارية في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محلات تجارية في الخليل

&#34;التربية&#34; تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)

"التربية" تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)

شاهد: مراكز ومؤسسات حقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً للحديث حول تطورات &#34;الجنائية الدولية&#34;

شاهد: مراكز ومؤسسات حقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً للحديث حول تطورات "الجنائية الدولية"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

ارزيقات: 1786 مخالفة حررتها الشرطة لمخالفي الإجراءات الوقائية خلال الأيام الثلاثة الماضية

الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محلات تجارية في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محلات تجارية في الخليل

&#34;التربية&#34; تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)

"التربية" تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)

شاهد: مراكز ومؤسسات حقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً للحديث حول تطورات &#34;الجنائية الدولية&#34;

شاهد: مراكز ومؤسسات حقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً للحديث حول تطورات "الجنائية الدولية"

نابلس: الشرطة والأجهزة الأمنية تحجز مركبات وتحرر مخالفات بأول أيام الإغلاق

نابلس: الشرطة والأجهزة الأمنية تحجز مركبات وتحرر مخالفات بأول أيام الإغلاق

سلطات الاحتلال تشرع بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي

سلطات الاحتلال تشرع بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتنهي حفل زفاف

جنين: الشرطة تُغلق محلات وتنهي حفل زفاف

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام

من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام

بدءاً من اليوم.. السعودية تلغي تدريجياً إجراءات الحجر الصحي لمكافحة (كورونا)

بدءاً من اليوم.. السعودية تلغي تدريجياً إجراءات الحجر الصحي لمكافحة (كورونا)

لبنان يشتعل.. استمرار التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية

لبنان يشتعل.. استمرار التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية