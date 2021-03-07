لجنة الانتخابات: النساء يشكلن نحو نصف المسجلين للانتخابات 2021









رام الله - دنيا الوطنحيّت لجنة الانتخابات المركزية النساء الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار/ مارس كل عام، مؤكدة على أهمية ودور النساء في انجاح العملية الانتخابية، سواء كموظفات في اللجنة أو مرشحات أو ناخبات أو مراقبات على سير العملية الانتخابية.وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين الابتدائي".وأوضحت اللجنة أن نسبة تسجيل النساء الأعلى كانت في محافظة رفح وبلغت حوالي 50% من المسجلين، والأدنى في محافظة القدس بنسبة 47.6% من المسجلين.وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها تعمل على مدار العام مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال مشاريع متعددة لتوعية المرأة بحقوقها الانتخابية وزيادة دورها في الحياة السياسية.