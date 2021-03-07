لجنة الانتخابات: النساء يشكلن نحو نصف المسجلين للانتخابات 2021
رام الله - دنيا الوطن
حيّت لجنة الانتخابات المركزية النساء الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار/ مارس كل عام، مؤكدة على أهمية ودور النساء في انجاح العملية الانتخابية، سواء كموظفات في اللجنة أو مرشحات أو ناخبات أو مراقبات على سير العملية الانتخابية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين الابتدائي".
وأوضحت اللجنة أن نسبة تسجيل النساء الأعلى كانت في محافظة رفح وبلغت حوالي 50% من المسجلين، والأدنى في محافظة القدس بنسبة 47.6% من المسجلين.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها تعمل على مدار العام مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال مشاريع متعددة لتوعية المرأة بحقوقها الانتخابية وزيادة دورها في الحياة السياسية.
حيّت لجنة الانتخابات المركزية النساء الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار/ مارس كل عام، مؤكدة على أهمية ودور النساء في انجاح العملية الانتخابية، سواء كموظفات في اللجنة أو مرشحات أو ناخبات أو مراقبات على سير العملية الانتخابية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين الابتدائي".
وأوضحت اللجنة أن نسبة تسجيل النساء الأعلى كانت في محافظة رفح وبلغت حوالي 50% من المسجلين، والأدنى في محافظة القدس بنسبة 47.6% من المسجلين.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها تعمل على مدار العام مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال مشاريع متعددة لتوعية المرأة بحقوقها الانتخابية وزيادة دورها في الحياة السياسية.
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