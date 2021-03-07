الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محلات تجارية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة المحافظة، حررت 180 مخالفة، وأغلقت 145 محلاً تجارياً، وأوقفت 13 شخصاً من غير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.



وأكدت الشرطة على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها، من شأنه التخفيف والحد من انتشار المرض، وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقامت الشرطة، اليوم بتحرير عدة مخالفات، وإغلاق محال تجارية لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة، حول الإغلاق في الخليل.