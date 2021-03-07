شؤون فلسطينية

"التربية" تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)

"التربية" تُكثف عقد لقاءات رفع الجاهزية للمشاركة في دراسة (بيزا)
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال مركز البحث والتطوير التربوي التابع لها، لقاءً فنياً مع اللجان المكلفة بمتابعة مشاركة فلسطين في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا- PISA )، والتي تم تشكيلها مؤخراً في مديريات التربية؛ ضمن جهود الوزارة لرفع الجاهزية للمشاركة الأولى في الدراسة.

وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، أ. ثروت زيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار لقاءات مكثفة لحشد الجهود؛ لرفع الجاهزية الفنية لمشاركة فلسطين في مثل هذه الدراسات، لافتاً إلى أن غايات المشاركة تتعدى تقديم الرقم والترتيب عالمياً؛ بل تحسين نشاطات تعليم وتعلّم مباحث رئيسة في النظام التعليمي تمثلها اللغة الأم والرياضيات والعلوم؛ داعياً إلى ضرورة تفعيل دور الميدان في نشاطات الدراسة؛ لتكون المشاركة مُشرفة تليق بالنظام التربوي الفلسطيني.

بدوره، أكد مدير عام الإشراف وعضو اللجنة التوجيهية العليا للدراسة أ. أيوب عليان جاهزية الإدارات العامة ذات العلاقة بالدراسة، وأن العمل يجري حثيثاً؛ لتطوير خطة مركزية تفصيلية تتضمن نشاطات تدريبية لمشرفي ومعلمي المباحث على طرق تعليم وتعلم ترقى لفكر الدراسة.

من جانبه، بيّن مدير مركز البحث والتطوير والمدير الوطني لـ "بيزا" د. محمد مطر أهمية ما تقوم به المديريات من نشاطات حثيثة تحضيراً للدراسة واستحقاقاتها، مشيراً إلى أن فرق المديريات تعمل بالتوازي مع فرق فنية على مستوى الوزارة في جناحي الوطن؛ لتحضير المواد التعليمية الإثرائية ورفع الجاهزية الحاسوبية للمدرسة الفلسطينية وتحضير قواعد البيانات وسحب عينات الطلبة وفق البروتوكولات العالمية للدراسة.

وتضمن اللقاء تقديم عدة عروض من الجهات ذات العلاقة في الوزارة ورؤساء لجان الدراسة في المديريات لخطط مديرياتهم والتي تمحورت حول نشاطات التعريف بالدراسة، والترويج والإعلام، ورفع الجاهزية البيداغوجية والتكنولوجية الحاسوبية، وغيرها.

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