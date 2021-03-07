نابلس: الشرطة والأجهزة الأمنية تحجز مركبات وتحرر مخالفات بأول أيام الإغلاق



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية، أقامت أمس أول أيام الإغلاق للمحافظة ستة حواجز على مداخل المدينة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية وأقامت 16 حاجزاً داخل المدينة وأحيائها ومراكز الشرطة في ريف المحافظة بالتعاون مع ضباط القواطع من الأجهزة الأمنية.





كما سيرت دوريات الشرطة في كافة أرجائها، ونفذت جولات تفقدية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق وبقرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها وتخلل ذلك تحرير 116 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وتعاملت مع 170 محلاً تجارياً وحجزت 190 مركبة في جميع أنحاء المحافظة.



وناشدت الشرطة المواطنين الإلتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، محلات تجارية، واحتجزت مركبات، وحررت مخالفات في أول أيام إغلاق محافظة نابلس.