سلطات الاحتلال تشرع بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي

القطار الخفيف في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يخترق أحياء القدس الشرقية.



وسيعبر القطار الاستيطاني، عدداً من أحياء القدس الشرقية وتحديداً شعفاط وبيت جنينا، وسيصل العيسوية والطور ومستوطنة (جيلو) المقامة على أراضي بيت جالا، وكذلك مستوطنة (مدعيم) المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.



وقال محافظ القدس عدنان غيث، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي من خلال رزمة من المشاريع التهويدية، التي تستهدف محاصرة أهل المدينة المقدسة وتهجيرهم، وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.



وشدد على أن المقدسيين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، مؤكداً أن على المجتمع الدولي، التدخل من أجل وضع حد لهذه المشاريع التي باتت عبارة عن جرائم حرب، ترتكب بحق المقدسيين.



بدوره، قال خبير الخرائط في بيت الشرق، رئيس الجمعية العربية للدراسات، خليل التفكجي: إن ما يجري هو استمرار للمشروع الذي تم تنفيذه بالسابق، واليوم يربط مستوطنات الشمال الغربي والجنوب مع القدس الغربية، وعملياً هو إقامة بنية تحتية كاملة متكاملة، تمنع تقسيم القدس في المستقبل.



من ناحيته، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري: إن المشروع يسير حسب المخطط الموجود لدى الاحتلال، الذي أعلن سابقاً أنه سيقيم 8 خطوط للقطار الخفيف، وأحد تلك الخطوط الرئيسية سيربط قلنديا مع القدس المحتلة، ويحمل اسم الخط الثامن.



وأوضح، أن الهدف الرئيسي هو ربط القطار بالمستوطنة التي ينوي الاحتلال إقامتها مكان مطار قلنديا، والتي ستضم قرابة 25 ألف مستوطن، مشيراً إلى أن القطار، سيكون خدمة للمستوطنين في تلك المنطقة والمستوطنات، التي سيصلها أيضاً.



و"القطار الخفيف" بدأ إنشاء المرحلة الأولى منه عام 2002، وتم الانتهاء منها خلال عام 2010، حيث يبلغ طول السكة الحديدية 13.8 كلم، وتحوي على 23 محطة، وبالمشروع الذي بدأ الاحتلال تنفيذه اليوم، ومع نهاية العام، سيصبح طول السكة الحديدية الإجمالي 22.5 كلم.