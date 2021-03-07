جنين: الشرطة تُغلق محلات وتنهي حفل زفاف



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية في المحافظة، نفذت عدة جولات تفقدية تخللها إغلاق 30 محلاً تجارياً، وإنهاء حفل زفاف، كما قامت الشرطة بتحرير 30 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، محال تجارية، وأنهت حفل زفاف، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.