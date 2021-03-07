مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من التغيير الديموغرافي ببيت لحم نتيجة التسارع في الاستيطان

حذّر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، من خطورة الوضع المقبل على المستوى الديموغرافي من حيث تزايد أعداد المستوطنين المضطرد في المستوطنات الجاثمة على اراضي المواطنين في المحافظة التي تتعرض لهجمة استيطانية ممنهجة ومخطط لها منذ زمن كونها

محاطة بـ 27 مستوطنة من كافة الجهات.





وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، إن اعتداءات المستوطنين بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال ليست وليدة اللحظة أوعشوائية وإنما مخطط لها لخدمة مخططات الاحتلال بتقطيع اوصال الضفة عن بعضها البعض.





وأشار بريجية إلى إن عدد المستوطنين في المحافظة بلغ 120 ألف مستوطن، بالمقابل عدد المواطنين 230 الف نسمة وهذا مؤشر خطير يدلل على أن الاحتلال يخوض صراعا ديموغرافيا.



رام الله - دنيا الوطن