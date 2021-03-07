أسرى (عوفر) يقررون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية لتحسين ظروفهم وفق القوانين الدولية

أكد مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح أن إدارة سجن (عوفر) تخوض سياسة عنصرية متصاعدة برفض كامل مطالب الاسرى الحياتية بهدف الانتقام منهم.



وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن الاسرى في (عوفر) وعددهم 900 أسير وصلوا لمرحلة لا بد من المواجهة الحقيقية مع إدارة السجن وتصعيد خطواتهم للمطالبة في تحسين ظروفهم الاعتقالية وفق قوانين حقوق الإنسان التي اقرتها المواثيق الدولية.



وقال شريتح: إن إدارة السجون تتعمد عدم تقديم العلاج الطبي اللازم للأسرى المصابين بفيروس (كورونا) خاصة الأسير عاصم اشتية الذي يعاني من أعراض الفيروس، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تعاملا جديا كي لا ينتشر الفيروس بين صفوف الأسرى.

رام الله - دنيا الوطن