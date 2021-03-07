قلقيلية: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 115 محلاً تجارياً، وقبضت على ستة أشخاص، وضبطت خمس مركبات، وفضت ستة تجمعات أعراس وبيت عزاء في قلقيلية.



وأضافت الشرطة، بأنها قامت بتحرير 40 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقي مركبات، وأصحاب محال ومنشآت تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محلات تجارية، وحررت مخالفات، وضبطت مركبات، وفضت تجمعات أعراس وبيوت عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في قلقيلية.