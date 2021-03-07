الحسيني: مشروع القطار الخفيف الذي يُفتتح اليوم يهدف لإذابة حدود وملامح القدس الشرقية



وأوضح الحسيني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن ما يتم العمل به الآن جزء مضاف لمشروع القطار الخفيف بحيث يصل مركز المدينة بالجامعة العبرية عبر القدس الشرقية، ما يعني شبكة مواصلات كبيرة جدا تصلها

بالمستوطنات المحيطة.





ولفت الحسيني إلى أنه تم التوجه للمسار القضائي منذ ست سنوات ورفع دعاوى على الشركات الفرنسية التي كانت تنفذ هذا المشروع الاستيطاني بجهد من المواطنين والجهات الرسمية الفلسطينية.



وبشأن ما يحدث في الشيخ جراح من عمليات هدم متواصلة، أكد الحسيني أن المواطنين سيواصلون محاولة تقديم استئنافات على قرارات الاحتلال بالهدم، التي ستطال 80 عائلة بهدم منازلها.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني، إن مشروع القطار الخفيف الذي تفتتحه سلطات الاحتلال اليوم في القدس، تم بدء العمل به منذ خمس سنوات ويتم حاليا إضافة أجزاء أخرى عليه، ويهدف لإذابة حدود وملامح القدس الشرقية لتكون جزءاً بكل التفاصيل من القدس الغربية.