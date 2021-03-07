اللجنة المشتركة للاجئين: وصلنا لطريق مسدود مع (أونروا) بشأن الكابونة الموحدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة: إن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة (أونروا) بشأن التفاوض حول إلغاء الكابونة الموحدة، ورفض الإستجابة لكل النداءات واللقاءات والاجتماعات معها، فقد أكدت إصرارها على اعتماد السلة الغذائية الموحدة، وإلغاء الكابونة الصفراء.



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأننا حاولنا بكل الطرق مع إدارة (أونروا) الضغط للاستجابة لمطالبنا بإلغاء النظام الجديد وكان هناك تعامل سلبي، و"هو ما اضطرنا لتنفيذ فعاليات ضاغطة على الأرض؛ للتراجع عن قرارها والإلتزام بالنظام القديم".



وتابع خلف: "طرحنا على إدارة (أونروا) توزيع الكابونة الصفراء على كل اللاجئين باعتبار الجميع من الفئة الفقيرة والمعدمة في ظل ظروف إقتصادية صعبة، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطلبنا، واعتبرت الكابونة الموحدة، هي كابونة بيضاء، وليست صفراء".



وقال: تبرر إدارة (أونروا) اعتماد الكابونة الموحدة، بوجود عجز مالي لديها، لا يمكنها من توزيع مواد غذائية على المضافين الجدد، إلا باقتسام الكابونات المتوفرة وتوحيدها.