بيت لحم: الشرطة تُغلق محلات تجارية وقاعات أفراح



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، وبمشاركة الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، قامت بإغلاق 64 محلاً تجارياً ومنشأةٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ غير ملتزمةٍ بقرار الإغلاق، وتحرير 35 مخالفةٍ بحق أصحابها، كما تم إغلاق قاعتي أفراح، وفض أعراس، نظمت بداخلها.



وتم تحرير 76 مخالفة سلامةٍ عامةٍ؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإرتداء الكمامات الطبية.



وأضافت الشرطة، أنه تم القبض على عشرة أشخاص من أصحاب المحال التجارية؛ لعدم التزامهم بقرار الإغلاق، وتم التحفظ عليهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، وبمساند قوات الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية، خلال يومي الجمعة والسبت، 64 محلاً تجارياً، وقامت بإغلاق قاعتي أفراح وفض أعراس بها، وحررت مخالفات سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في بيت لحم.