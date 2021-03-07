غزة: تهديدات بخطوات تصعيدية حال عدم معالجة (أونروا) قضية المعلمين المجازين بـ "مياومة"





وأضاف في تصريح عبر إذاعة (الأقصى)، بأن لدينا أكثر من 600 فراغ لمعلمين ومعلمات مجازين بمدراس (أونروا)، وترفض (أونروا) إرسال معلمين مياومة مكانهم وهو ما تسبب بعجز واضح في المدارس والتأثير على التحصيل الدراسي بشكل مباشر.



وتابع حمدان: بأنه سيكون لنا خطوات تصعيدية قادمة إن لم تعالج تحل إدارة (أونروا) قضية المعلمين المجازين بمعلمين مياومة بأسرع وقت ممكن.



وشدد على أن فعالية اليوم هي باكورة سلسلة لفعاليات قادمة ستستمر لاحقاً حتى الإستجابة لمطالبنا، مشيراً إلى أن ملف تقليص المعلمين يأتي ضمن التقليصات التي تقوم بها إدارة (أونروا)، والذي ألقى بظلاله على العملية التعليمة وعلى جودة التعليم وتحصيل أبنائنا الطلبة.



رام الله - دنيا الوطنقال محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بـ (أونروا)، إن الاتحاد يرفض تقليصات (أونروا) بخدمات اللاجئين وخاصة الخدمات التعليمية، المتعلقة بعدم إرسال الوكالة معلمين مياومة بدلاً من المعلمين المجازين لمرض أو لسفر وهي تعتبر سابقة خطيرة.